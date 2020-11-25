Коронавирус в Томске: +199 новых случаев заражения

Еще 199 томичей заболели COVID-19 за минувшие сутки. Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 ноября, в Томской области выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 17 454 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 23 675 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 507 пациентов скончались, 25 748 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 162 503 человека, 37 538 скончались, 1 660 419 выздоровели.