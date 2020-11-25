Томичи заняли призовые места на чемпионате Сибири по тяжелой атлетике

Всего в соревнованиях участвовали 105 спортсменов из разных регионов СФО. Фото: из открытых источников

Чемпионат Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин завершился 22 ноября в Красноярске. Томские спортсмены показали отличные результаты и вернулись домой с медалями, сообщает городская мэрия.

– Лучший результат показал воспитанник заслуженного тренера России Михаила Михайлюка, член основного состава российской сборной, спортсмен СШОР, мастер спорта России Антон Табачников. В сумме двоеборья Антон завоевал золотую медаль с результатом 299 кг («рывок» - 137 кг, «толчок» - 162 кг) в весовой категории до 89 кг, – говорится в сообщении.

Также «серебро» в активе Александра Егорова – мастера спорта России, спортсмена ОГАУ ТО СШОР, члена сборной России. В весовой категории до 73 кг Александр показал результат 289 кг («рывок» - 135 кг, «толчок» - 154 кг).

Бронзовую медаль выиграл мастер спорта России, сотрудник ТПУ Егор Арышев (тренер Дмитрий Коземов). Его результат – 293 кг («рывок» - 130 кг, «толчок» - 163 кг) в весовой категории до 102 кг.

Всего в соревнованиях приняли участие 105 спортсменов из Томской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Красноярского края и республики Хакасия.