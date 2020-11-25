В Томской области пройдет несколько выставок, посвященные столетию Егора Лигачева

Посетив выставки, томичи смогут узнать о жизни и трудовой деятельности Егора Лигачева. Фото: из открытых источников

Егор Лигачев – почетный гражданин Томской области. В воскресенье, 29 ноября, он должен отметить 100 лет. В регионе пройдет несколько юбилейных мероприятий, посвященные этому событию, сообщает обладминистрация.

– В соответствии с распоряжением губернатора Томской области Сергея Жвачкина, развернуты выставки о жизни и работе Егора Лигачева в Томске, Северске и Стрежевом. Облик этих городов во многом изменила деятельность Егора Лигачева на посту первого секретаря Томского обкома КПСС в 1965-1983 годах, – говорится в сообщении.

В музее ЗАТО Северск развернута выставка «Егор Лигачев. К 100-летию». О ней мы подробнее рассказывали ранее.

Кроме этого, в историко-краеведческом музее города Стрежевого открыта выставка «Век Лигачева», где представлены фотографии, книги с упоминаниями политика, его статьи и документы с автографами. Центральное место занимает композиция художника Михаила Федулова, рассказывающая о жизни Егора Кузьмича и его трудовой биографии.

Также на втором этаже администрации Томской области до 24 декабря будет работать выставка «Один из лидеров эпохи». В ней представлены документы и фотографии из архивного фонда Томского обкома КПСС и личного фонда Егора Лигачева.