Комфорт-2022: в Северске Томской области жители могут выбрать объекты будущего благоустройства

Северск традиционно выступает лидером по благоустройству территорий среди городов и районов. Фото: из открытых источников

Жители ЗАТО Северск могут предложить территории, которые необходимо благоустроить в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, сбор предложений продлится до 6 декабря 2020 года.

Высказать свое мнение жители могут на сайте администрации закрытого города или отправить предложения на адрес электронной почты: oproekte@uks.seversknet.ru. На основании собранных предложений будет организовано рейтинговое голосование, которое и определит объекты благоустройства 2022 года.

Сбор предложений и рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проходит в тех муниципальных образованиях Томской области, где проживает свыше 20 тысяч человек. В список входят города Томск, Северск, Стрежевой, а также Томский, Асиновский, Колпашевский и Кожевниковский районы. К настоящему времени сбор предложений по выбору территорий 2022 года уже завершился в Стрежевом.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Минстрой России совместно с компанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка» проанализировали комфортность городской среды более тысячи населенных пунктов по всей стране. По итогам лишь 24% городов были признаны благоприятными для проживания, а в Томской области в этот перечень вошел только Северск.