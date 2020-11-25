Молодой томич ночью ограбил ветерана Великой Отечественной войны

Зная, где соседка хранит сбережения, 21-летний преступник ночью проник в ее дом и вынес деньги. Фото: из открытых источников

Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего томича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

- По версии следствия, в мае 2020 года в ночное время обвиняемый проник в частный дом 93-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны - и похитил денежные средства в сумме 130 тыс. рублей. Ранее он помогал престарелой женщине с хозяйственными работами и знал, в какой части дома она хранит сбережения, - уточнили в облпрокуратуре. - Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд.