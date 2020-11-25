Тем, кто хочет быть здоров: прививочных пунктов в Томске стало больше

Бесплатная вакцинация от гриппа проводится всем желающим. Фото: из открытых источников

Жители Томска, желающие поставить прививку против гриппа, теперь могут сделать это в офисах МФЦ "Мои документы" в Кировском и Октябрьском районах, сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Бесплатные пункты вакцинации будут работать 26 и 27 ноября, 1, 2 и 4 декабря в отделах МФЦ "Мои документы" в Кировском (проспект Фрунзе, 103-д) и Октябрьском (улица Пушкина, 63, стр. 5) районах Томска, – уточнили в облздраве.

Поставить прививку в МФЦ можно с 10 до 14 и с 15 до 18 часов. Бесплатная вакцинация проводится всем желающим. Перед прививкой обязателен медицинский осмотр, где врач определит возможные противопоказания, среди которых признаки ОРВИ, повышенная температура, обострение хронических заболеваний. Вакцинация проводится препаратами "Ультрикс" и "Совигрипп".