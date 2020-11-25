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Погода в Томске 25 ноября 2020: похолодание, без осадков, гололедица

Синоптики дали прогноз на среду
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Температура днем в Томске составит -8, -10 °С

Температура днем в Томске составит -8, -10 °С

Фото: из открытых источников

По сведениям гидрометеоцентра, сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменный, его скорость составит 2-7 м/с. Температура днем -8, -10 °С. На дорогах гололедица.

В Томской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, утром местами изморозь. Ветер переменный, 2-7 м/с. Температура днем будет колебаться от -7 до -12 °С. На дорогах местами гололедица.

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