Из-за 100 рублей: томичка хотела отомстить своим знакомым, но сама стала фигуранткой уголовного дела

Станция Томск-2 стала местом шекспировских страстей вокруг 100 рублей Фото: из открытых источников

Следственным отделением Томского линейного отдела предъявлено обвинение 41-летней жительнице Томска в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает сайт управления на транспорте МВД России по СФО.

Заявительница сообщила транспортным полицейским, что в августе 2020 года на железнодорожном пути в районе станции Томск-2 двое мужчин, применив физическую силу, похитили у нее денежные средства в сумме 100 рублей. В нападавших она узнала своих знакомых и попросила привлечь их к уголовной ответственности за грабеж. В установленном порядке «потерпевшая» была предупреждена об ответственности за ложные показания, но продолжила оговор якобы совершивших преступление мужчин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники транспортной полиции пришли к выводу о несоответствии показаний «потерпевшей» и произошедшего в действительности. Полицейские доказали непричастность указанных ею граждан к нападению и отсутствие факта самого грабежа. Собранные материалы легли в основу уголовного дела в отношении женщины – о ложном доносе, который она совершила из-за личных неприязненных отношений к своим знакомым.

Фигурантке предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложный донос), за которое установлено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.