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Коронавирус Covid-19

Хроники пандемии: группа чиновников из Москвы осмотрела респираторные госпитали Томска

Замечания гостей касались работы амбулаторно-поликлинического звена
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Рабочая группа федеральных структур из столицы проверила томские респираторные госпитали, где лечат больных коронавирусом

Рабочая группа федеральных структур из столицы проверила томские респираторные госпитали, где лечат больных коронавирусом

Фото: из открытых источников

С рабочим визитом Томск посетили представители Министерства здравоохранения России, федерального Фонда обязательного медицинского страхования и госкорпорации «Росатом», сообщает портал администрации региона.

Поездка была связана с оказанием организационно-методической помощи регионам с повышенным уровнем заболеваемости COVID-19 и ОРВИ и организована по предложению департамента здравоохранения Томской области.

Помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старжинская посетила респираторные госпитали, работающие на базе медико-санитарной части № 2 и больницы скорой медицинской помощи, а также станцию скорой медицинской помощи, поликлинику № 10 и больницу № 2 Томска.

Участники рабочей группы пообщались с пациентами госпиталей, познакомились со структурой коечного фонда, соблюдением инфекционной безопасности в стационарах, условиями пребывания пациентов и наличием оборудования.

По итогам работы помощник министра отметила высокую квалификацию медицинских работников респираторных госпиталей, слаженную работу коллективов медорганизаций и достаточное количество свободного коечного фонда и средств индивидуальной защиты. Старжинская отметила, что медицинские специалисты Томской области имеют возможность обратиться к специалистам федерального центра за телемедицинской консультацией по тактике лечения тяжелых и крайне тяжелых пациентов с COVID-19. Этой возможностью они активно пользуются – с марта проведено около 200 таких консультаций.

Основные замечания рабочей группы касались работы амбулаторно-поликлинического звена, обсуждались вопросы длительного ожидания вызова врача на дом и лекарственная терапия новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях.

– Сегодня акцент нужно сделать на внедрении мероприятий, направленных на соблюдение преемственности на всех этапах лечения COVID-19, осуществляя своевременный перевод пациентов из амбулаторного звена в стационар при ухудшении состояния, и из стационара на амбулаторный этап при улучшении согласно временным методическим рекомендациям Минздрава, – подчеркнула Олеся Старжинская.

Министерство здравоохранения совместно с «Росатомом» продолжат работу над оптимизацией маршрутизации пациентов в Томской области, получающих помощь амбулаторно, будут проводить консультации по внедрению технологий, упрощающих взаимодействия пациента и медицинской организации.