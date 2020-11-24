В Томской области пассажирский транспорт и общепит снизили позиции более чем на треть

Пассажиропоток снизился из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Фото: из открытых источников

Промышленное производство в регионе за январь-октябрь 2020 года сократилось на 9% в сравнении с тем же периодом 2019-го. Об этом сообщает Томскстат в очередном докладе о социально-экономическом развитии области.

В сельском хозяйстве за 10 месяцев произведено продукции на сумму 26,9 млрд руб., что на 3,5% превышает прошлогодний уровень.

В строительной отрасли выполнено работ на 54,2 млрд руб.; в сопоставимых ценах это превысило уровень 2019 года на 20,2%. В частности, объем жилищного строительства в январе-октябре вырос на 24,4%. За этот период в Томской области введено 310,8 тыс. кв. метров жилья (в том числе населением за счет собственных и заемных средств – 185,2 тыс. кв. м).

По данным Томскстата, автотранспортом перевезено 22,7 млн пассажиров – на 35,5% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года. Подавляющее большинство – 89% пассажиров – перевозится автобусами микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, с которыми органами местного самоуправления заключены контракты на выполнение регулярных перевозок.

В розничной торговле оборот в январе-октябре 2020-го составил 142,7 млрд руб., при этом показатель остался на уровне прошлого года. А вот оборот общественного питания (включая рестораны, бары, кафе, столовые при предприятиях и учреждениях, а также организации, осуществляющие поставку продукции общепита) за этот период составил 5,3 млрд руб. Снижение по сравнению с 2019 годом отмечено сразу на 34,5%.