Полиция предупреждает: в Томской области выявляются все новые случаи сбыта фальшивых денег

Фальшивомонетчики существовали на планете Земля во все времена Фото: из открытых источников

На территории Томской области продолжается выявление фактов сбыта поддельных денежных купюр. Преимущественно подделываются купюры номиналом 5 000 рублей - наиболее распространены серии и номера: ВС 35682**, 59346**, СА 59346**, 76893** МХ89362**, БТ 37548**, МВ 43962**, МА 58467**, АМ 17356**, а также купюры номиналом 1 000 рублей - аМ 24935**, ьН 37938**, Ни 68834**, иП 24854**, аЛ 24201**, сообщает сайт УМВД России по Томской области.

Полиция предупреждает, чтобы не стать жертвой преступного посягательства при проведении денежных расчетов, необходимо обращать внимание на лиц, производящих расчет указанными денежными купюрами, так как в основном к категории «сбытчиков» относятся люди в возрасте от 16 до 40 лет как мужского, так и женского пола, возможно, лица азиатских, кавказских и цыганских народностей.

Практика показывает, что действия фальшивомонетчиков сводится к элементарному размену поддельной купюры, например: лицо, просит разменять купюру на более мелкие деньги; лицо приобретает недорогой товар, при этом рассчитывается купюрой большого номинала, рассчитывается за проезд в такси в темное время суток, в магазинах и торговых павильонах, где большой поток покупателей.

Основные красочные изображения на фальшивых купюрах выполнены на двух склеенных листах бумаги способом цветной струйной печати. Имеется имитация водяных знаков. Защитная нить имитирована приклеиванием фольги между листами вырезанием фигурных окошек в бумаге на внутренней стороне листа с изображением оборотной стороны денежного билета. Защитные волокна не люминесцируют в ультрафиолетовом свете. Микроперфорация имеется.

Уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег предусмотрена статьей 186 Уголовного Кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.