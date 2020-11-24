Спортсменка из Томской области заняла второе место на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Юная томичка удивила многих своим результатом в лыжных гонках Фото: из открытых источников

В поселке Вершина Теи в Хакасии стартовали всероссийские соревнования по лыжным гонкам – первый этап Кубка России. Участниками первой гонки (спринта классическим стилем) стали более 400 представителей 37 регионов России, сообщает портал администрации региона.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Натальи Барановой 19-летняя Алена Баранова стала серебряным призером гонки, уступив лишь спортсменке из Санкт-Петербурга. Томичка финишировала с результатом 00:04:29,46.

– Результатом мы довольны: Алена еще юниорка, ей 19 лет, а соревнования были среди взрослых, здесь выступали все сильнейшие спортсмены страны за исключением тех, кто будет участвовать в Кубке мира, – рассказала тренер Алены Наталья Баранова, уточнив, что этап Кубка России стал первым лыжным стартом в сезоне.

С 13 по 19 декабря томские лыжники отправятся в Тюмень и поборются за право выступать на первенстве мира, которое пройдет в феврале 2021 года в Финляндии.