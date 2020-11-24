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Коронавирус Covid-19

Коронавирус унес жизни еще 3 жителей Томской области

Число жертв пандемии в регионе выросло до 154 человек
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Почти каждый день смерть уносит все новые жизни томичей, умерших от коронавируса

Почти каждый день смерть уносит все новые жизни томичей, умерших от коронавируса

Фото: из открытых источников

Сегодня, 24 ноября, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 154 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у всех была установлена гипертония, у двоих – ожирение, хроническая болезнь почек, также в анамнезе пациентов присутствовали онкологическое заболевание, сахарный диабет. Двое входили в группу риска по возрасту. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 17 255 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 11 934.