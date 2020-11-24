Коронавирус в Томске: + 198 новых случаев заражения

Количество новых заболевших в Томской области постоянно около 200 человек Фото: из открытых источников

Сегодня, 24 ноября, в Томской области выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 17 255 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 24 326 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 491 пациент скончался, 23 226 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 138 828 человек, 37 031 скончались, 1 634 671 выздоровел.