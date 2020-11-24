Радиофизики в Томске придумали, как выявить рак молочной железы на ранних стадиях

С помощью нового метода - зондирования радиоволнами, рак смогут находить на ранних стадиях точнее Фото: из открытых источников

Ученые радиофизического факультета ТГУ предложили новый способ обнаружения малоразмерных раковых образований молочной железы - зондирование радиоволнами, вместо рентгена. Метод был успешно опробован на фантоме – искусственный аналог груди, в котором был эмитирован рак, - сообщает во вторник пресс-служба ТГУ.

Для того, чтобы усовершенствовать обнаружение рака на ранних стадиях ученые прошли достаточно большой путь – от компьютерного моделирования процессов распространения радиоволн, до создания лабораторной установки по автоматизированному зондированию фантомов (искусственных аналогов) молочной железы.

На первом этапе были опробованы идеи и способы решения проблемы, которая стояла перед исследователями: поиск злокачественных образований в биологических средах. Это стало возможным благодаря поддержке Фонда Менделеева ТГУ.

По словам профессора кафедры радиофизики ТГУ Сергея Шипилова, рентген и УЗИ показывают невысокую вероятность обнаружения опухолей на ранней стадии. Также вокруг ранней опухоли начинает формироваться сетка капилляров, которые ученые могут обнаружить с помощью радиоволн. Новый метод уже протестирован на фантоме – искусственный многослойный объект, все элементы которого по своим электрофизическим характеристикам очень близки к реальным тканям. На созданной установке радиофизики могут просканировать фантом и обнаружить неоднородности, имитирующие злокачественные опухоли, а также могут указать, где они находятся.

При этом он уточняет, что предложенный подход следует рассматривать не как замену существующих способов скрининга раковых образований, а как их дополнение. Метод поможет увеличить вероятность обнаружения рака молочных желез на ранних стадиях заболевания.