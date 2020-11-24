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Общество

В Томске микрофинансовые организации вдвое увеличили объемы кредитования малого бизнеса

За шесть месяцев 2020 года было выдано займов на 97 млн рублей
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Льготные программы кредитования остаются доступными для малого и среднего бизнеса.

Льготные программы кредитования остаются доступными для малого и среднего бизнеса.

Фото: Из открытых источников

В сравнении с таким же периодом 2019-го объем кредитования вырос вдвое, сообщается на официальном сайте Банка России. Такую динамику обеспечила работа МФО предпринимательского финансирования, которые выдали свыше 80% всех займов.

Заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит пояснила: «В Томской области зарегистрировано 25 микрофинансовых организаций, три из них – это МФО предпринимательского финансирования. Льготные программы, которые они предлагали бизнесу в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, для небольших компаний стали ощутимой поддержкой. Предприятия могли оформить займы по специальным программам по ставкам от 1% до 3% годовых, чтобы оперативно рассчитаться за аренду помещений, приобрести нужные материалы, выплатить зарплату своим сотрудникам». У бизнеса была возможность оформить займы с гибким графиком погашения, добавила эксперт.

Отметим также, что специальные льготные программы в МФО с государственным участием продолжают действовать и остаются доступными для субъектов малого и среднего предпринимательства.