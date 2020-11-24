Пять томских школ перешли с дистанционного режима на очную форму обучения

Общеобразовательные учреждения Томска оснащены антисептиками, термометрами и рециркуляторами воздуха. Фото: из открытых источников

С этой недели параллели 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов лицея №1, гимназии №6, школы-интерната №22, лицея при ТПУ, а также школы «Перспектива» полностью вернулись в очный режим работы, сообщает городская мэрия.

– Все образовательные учреждения Томска оснащены рециркуляторами – бактерицидными лампами для проведения дезинфекции и обработки помещений, а также бесконтактными термометрами для обеспечения входного контроля и замеров температуры у сотрудников и детей. Входные зоны и санитарные комнаты оснащены резервуарами с антисептическими средствами для обработки рук. Часть учреждений на входе установили бесконтактные санитайзеры, с автоматическим разбрызгиванием антисептика на руки, – говорится в сообщении.

Добавляется, что в 2020 году из областного бюджета было выделено 48,8 млн рублей на меры по предупреждению распространения коронавируса. Образовательные учреждения приобрели более 1,5 тыс. бесконтактных термометров, 1 967 рециркуляторов, более 4,6 тыс. дозаторов, 8 тепловизоров, средства индивидуальной защиты.

Отмечается также, что закрывать классы на карантин будут, если 20% и более обучающихся заболеют гриппом и ОРВИ. При выявлении учеников или педагогов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, будет приниматься решение о переводе отдельных параллелей и классов на дистанционную форму обучения.

Сейчас в таком режиме обучаются параллели 6-8-х и 10-х классов восьми томских учреждений: СОШ №4, 22, 40, 43, 64, а также лицей №8, гимназия №26 и Гуманитарный лицей.