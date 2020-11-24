Томская область присоединится к информсистеме учета и контроля твердых коммунальных отходов

Томским предприятиям, образующим отходы I и II классов опасности, рекомендуют зарегистрироваться в системе. Фото: из открытых источников

Томская область планирует присоединиться к федеральной схеме обращения с отходами I и II классов опасности и государственной информационной системе учета и контроля за их обращением (ГИС ОПВК); к ней подключились уже 39 российских регионов, сообщает пресс-служба администрации области.

– Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области настоятельно рекомендует всем предприятиям, которые образуют такие виды отходов, зарегистрироваться и апробировать системные модули до начала ввода системы в промышленную эксплуатацию, – говорится в сообщении.

Добавляется, что предоставлять информацию должны будут региональные операторы по обращению с ТКО, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые в процессе своей работы образуют отходы I и II классов опасности.

Сейчас разработчики начали тестировать отдельные модули системы, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Информацию об этом можно посмотреть на сайте Федерального экологического оператора.

По вопросам регистрации звонить по телефону: (3822) 90-38-47 (Мирошникова Дарья Дмитриевна, отдел по обращению с отходами и экспертизе департамента).