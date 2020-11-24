В Томске подходит к завершению ремонт исторического деревянного дома на ул. Источная

Дом на Источной, 26 – объект ценной историко-архитектурной среды. Фото: из открытых источников

В июне 2020 года по результатам обследования деревянного многоквартирного дома по ул. Источная, 26 были зафиксированы потеря несущей способности тамбура и частичное обрушение фундамента. На данный момент в местах общего пользования заменены стены, полы, кровля, потолок, смонтирована лестница, восстановлена несущая способность межэтажных и чердачных перекрытий и фундамента, сообщает мэрия Томска.

– В доме по ул. Источная, 26 проживает 10 семей, в том числе двое детей: в короткий срок подрядная организация выполнила здесь ремонтные работы, благодаря чему восстановлены безопасные условия проживания людей, - подчеркнула глава администрации Советского района Томска Оксана Рубцова.

Добавляется, что из муниципального бюджета на ремонт было выделено 940 тыс. рублей.

Деревянный дом по ул. Источная, 26 относится к объектам ценной историко-архитектурной среды. Он был построен в 1902 году и рассчитан на шесть квартир.