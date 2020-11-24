Ряды российской армии в 2020 году пополнят 300 новобранцев из Томска

Томичи будут нести службу в российских городах от Владивостока до Калининграда. Фото: из открытых источников

В осеннюю призывную кампанию ряды новобранцев пополнят около 300 юношей из Томска, сегодня к местам несения службы уже направляются порядка 160 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

– Призывники этого года будут нести срочную службу в российских городах от Владивостока до Калининграда, большинство из них – в сухопутных восках, в научных ротах, рядах воздушно-десантных войск, военно-морского флота, Национальной гвардии, – говорится в сообщении.

Призывная комиссия в Томске работает с 1 октября до 31 декабря 2020 года под председательством вице-мэра Вячеслава Черноуса. Также в ее состав входит военный комиссар Алексей Трусов, представители городского департамента образования, центра занятости населения и военно-врачебной комиссии.

Рассматриваются личные дела всех призывников, в том числе тех, кто имеет право на отсрочку. Отметим, что отсутствие военного билета может стать серьезным препятствием при трудоустройстве.