«Символ защиты»: в музее томского вуза создадут экспозицию, посвященную борьбе с коронавирусом

Томичи могут предоставить дизайн своей маски дистанционно. Фото: из открытых источников

Акция «Символ защиты» стартовала в Томском госуниверситете: до 21 декабря Экскурсионно-просветительский центр вместе с музеем истории ТГУ будут собирать необычные маски, чтобы запечатлеть период пандемии в экспозиции, посвященной борьбе с коронавирусом, сообщает управление информационной политики вуза.

– Сегодня есть два главных вещественных символа борьбы с вирусом: антисептик и маска. Но если первый стал бойцом невидимого фронта, то с маской мы практически не расстаемся, она всегда на виду. Прошел уже почти год, как она стала неотъемлемой частью нашей жизни, и еще неизвестно, сколько продолжит ею оставаться, – объясняет выбор маски в качестве экспоната методист Экскурсионно-просветительского центра ТГУ Анастасия Мусафирова.

Принять участие в создании выставки может любой желающий. Для этого свои креативные маски необходимо оставить в специальном кубе для сбора, всего их три: напротив кабинета профкома в главном корпусе ТГУ, в холле второго этажа Научной библиотеки и в Ботаническом саду томского вуза. Принимаются только новые маски.

Также принять участие можно дистанционно: дизайн проект своего защитного средства или интересное селфи в нем можно прислать на электронную почту mustsu@mail.tsu.ru с описанием работы и личными контактами для связи.

Акция завершится 21 декабря. Самые оригинальные маски будут представлены на выставке.