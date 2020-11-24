Томская область получит более 1,7 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ

В период пандемии коронавируса государство выделяет регионам дополнительные ресурсы. Фото: из открытых источников

Российские регионы получат дополнительные средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 19 ноября 2020 года.

Речь идет о выделении 80 млрд рублей: их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Томской области на этот раз выделяется 1 млрд 747 тыс. руб. Самый большой транш – почти 13,5 млрд руб. – получит Московская область. Более 8,7 млрд руб. определено Татарстану, свыше 5 млрд – Кемеровской области, почти по 5 млрд руб. – Башкортостану и Республике Коми.

Источником финансовой поддержки стал резервный фонд Правительства. Как отметил премьер-министр, «средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19».

– В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд руб. Предусмотреть дополнительную помощь поручил Президент России Владимир Путин, – говорится в сообщении на официальном сайте кабмина. – При этом, как обозначено в поручении, приоритетное внимание требовалось уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов.