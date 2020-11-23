«Нет ограничений»: сегодня в городе Северске Томской области стартовала благотворительная акция

Добрые люди могут помочь северским лежачим больным Фото: из открытых источников

Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск приглашает жителей города присоединиться к благотворительной акции «Нет ограничений». Ее участники могут передать в дар лежачим больным-инвалидам, получающим социальные услуги на дому, технические средства реабилитации: инвалидные коляски, ходунки, костыли, трости; санитарно-гигиенических средства: памперсы, пеленки, присыпки, бинты и т.д.

Акция проходит с 23 ноября по 10 декабря. Для оперативного сбора будет организована работа мобильной группы. Сотрудники северского комплексного центра приедут к вам и заберут средства реабилитации или санитарно-гигиенические средства, которые вы готовы подарить нуждающимся, сообщает сайт департамента социальной защиты населения Томской области. Справки по телефонам: 98-19-90; 98-19-95; 99-76-03.

Благотворительная акция в Северске проводится традиционно. В прошлом году неравнодушные горожане передали 900 памперсов, 400 пеленок, 340 средств по уходу за лежачими: крема, лосьоны, пены-аэрозоли, 27 технических средств реабилитации-коляски, ходунки, костыли, трости, противопролежневые матрасы, тифлофлэшплеер для воспроизведения говорящих книг и многое другое.