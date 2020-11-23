Томский губернатор призвал работодателей активней переводить сотрудников на «удаленку»

На уборке снега рабочим «удаленка» не грозит – они целыми днями на свежем воздухе. Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на аппаратном совещании 23 ноября поручил отраслевым заместителям активизировать перевод работников на удаленный режим работы. С тем же призывом он обратился к работодателям.

– Сегодня наши медики делают все возможное, чтобы одолеть вторую волну эпидемии, но без нашей поддержки им не справиться, – цитирует Жвачкина пресс-служба обладминистрации. – Пока мы рекомендуем, а не обязываем перевести 30% работников на удаленный режим. Это позволяет сократить риски распространения эпидемии. Но на «удаленке» сегодня работают всего 6% сотрудников, и этого недостаточно. Обращаюсь к работодателям: давайте беречь своих людей, особенно старшего возраста, давайте находить возможность позволить людям работать из дома.

Несмотря на ограничения, связанные с распространением COVID-19, губернатор поручил своему заместителю по территориальному развитию Анатолию Рожкову организовать подготовку городов и районов к новогодним праздникам. В частности, необходимо определить графики включения новогодней иллюминации, разработать порядок работы лыжных баз и катков, начинать украшать общественные места и витрины торговых центров.

Выслушав доклад и. о. мэра Томска Михаила Ратнера о ситуации в городском хозяйстве, губернатор остался неудовлетворен работой коммунальных служб по ликвидации последствий субботнего снегопада. «Если работа по очистке основных магистралей была проведена достаточно оперативно, то улицам третьей категории, внутренним дворам и проездам опять не повезло, – заметил он. – Ломайте традиции, призывайте к ответу подрядчиков, работайте с управляющими компаниями».