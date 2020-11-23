Дело томского мэра: начинается уголовное преследование жены Ивана Кляйна?

Были времена для четы Кляйн и получше... Фото: из открытых источников

Адвокаты арестованного мэра Томска сообщили в своем телеграм-канале о том, что поступила информация о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Томское пиво» Галины Ивановны Кляйн.

Сообщается о том, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ. «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

"По данным следствия было оказано сопротивление при проведении обыска. Подробности уточняются", - пишут они.

Как сообщил сайт СУ Следственного комитета РФ по Томской области, «по предварительным данным, 13 ноября 2020 года подозреваемая, находясь в квартире по месту своего проживания, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается».

Ранее мэр Томска был арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Наказание по этой статье предусмотрено сроком до 7 лет лишения свободы. На судебном заседании, состоявшемся 14 ноября, Иван Кляйн свою вину не признал. Кировский райсуд отправил Ивана Кляйна под арест до 13 января 2021 года.