На севере Томской области один собутыльник зарубил другого, вступившись за честь женщин

Пьяные разборки из-за женщин завершились смертью от топора Фото: из открытых источников

Парабельский районный суд признал ранее судимого 23-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает сайт областной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2020 года подсудимый в процессе распития спиртных напитков со своим знакомым вступил с ним в конфликт из-за оскорбительных высказываний последнего в адрес представительниц женского пола, в том числе супруги подсудимого.

В ходе ссоры подсудимый нанес удар топором в область шеи потерпевшего. От полученной рубленой раны пострадавший скончался на месте происшествия.

Свою вину в инкриминированном преступлении подсудимый признал полностью.

С учетом тяжести содеянного, факта совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения и в период отбывания наказания по предыдущему приговору суда государственный обвинитель настаивал на необходимости назначения виновному наказания исключительно в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, приняв во внимание наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей и аморальное поведение потерпевшего, спровоцировавшего конфликтную ситуацию, суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.