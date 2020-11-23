«Безопасный лед»: в Томской области дан старт межведомственной профилактической акции

В Томской области стартовала профилактическая акция на замерзших водоемах. Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 ноября, в Томской области стартовала межведомственная профилактическая акция «Безопасный лед», сообщает портал администрации региона и сайт областного управления МЧС. Сайт КП анонсировал ее проведение.

Первое общее построение и развод патрульных групп прошли сегодня в региональном управлении МЧС. В течение зимы акция пройдет в пять основных этапов.

В течение всей зимы заниматься профилактикой несчастных случаев на замерзшей воде будут 145 групп общей численностью более 400 человек – сотрудники МЧС, полиции, транспортной прокуратуры, областные спасатели, работники органов местного самоуправления, специалисты общественных организаций, старосты населенных пунктов и волонтеры.

Для проведения межведомственных рейдов в Томской области определены 153 участка с высоким риском провала людей и техники под лед. На особом контроле – традиционные места зимней рыбалки и несанкционированные переправы по льду.