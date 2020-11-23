Сегодня в Томске на Московском тракте иномарка сбила мужчину-пешехода

В результате наезда в Томске пешеход доставлен в больницу на обследование Фото: из открытых источников

Сегодня около 12 часов дня на улице Московский тракт, 54, в Томске автомобилем BMW 520 под управлением 36-летнего водителя совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, мужчина двигался по краю проезжей части во встречном направлении, сообщает сайт регионального управления полиции.

В результате происшествия 55-летний пешеход доставлен для осмотра в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора.