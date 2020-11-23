226 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

За последние сутки в Томской области 226 человек выздоровело от СOVID-19. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 226 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 11 717 человек, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 54-х человек, у 126-ти признаки ОРВИ, у 15-ти – пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 29,3 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 41 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено новых 195 случаев заболевания. Всего за весь период в Томской области установлены 17 057 случаев заболевания COVID-19, 151 человек умер, 11 717 выздоровел.