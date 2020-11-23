Коронавирус в Томске: + 195 новых случаев заражения

В Томской области зафиксировано 195 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 ноября, в Томской области выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 17 057 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 361 пациентов скончались, 16 002 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 114 502 человек, 36 540 скончались, 1 611 445 выздоровели.