«Сибирские богатыри»: томские гиревики – победители чемпионата и первенства мира в Санкт-Петербруге

Томские спортсмены вернулись с победой с чемпионата и первенства мира по гиревому спорту в Санкт-Петербурге. Фото: из открытых источников

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат и первенство мира по гиревому спорту, участие в которых приняли спортсмены из 18 стран. Пятеро томичей в составе сборной команды России стали победителями и призерами, завоевав три золотые и две серебряные медали, - сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Томич Дмитрий Черкашин – дебютант чемпионата мира, в первый день турнира завоевал золото в классическом двоеборье в категории 85 килограммов с результатом, тренер Николай Тимофеев.

Томичка Виктория Насонова выиграла серебряную медаль первенства мира среди юниоров и юниорок в упражнение «рывок» в категории свыше 68 кг с результатом 105 подъемов. Тренируется Виктория под руководством Николая Шарова.

Уточняется, что на первенстве мира томичи завоевали медали в упражнении «толчок гирь по длинному циклу». Так, Иван Дударев стал лучшим в весе свыше 95 кг с результатом 71 подъем. Иван Черкашин завоевал первое место в категории 85 кг с результатом — 83 подъема. Даниил Янголенко выиграл «серебро» в весовой категории 95 кг с 79 подъемами. Эти три спортсмена также выступили в командной эстафете «толчок гирь по длинному циклу» и заняли второе место.

«Для нас главное в таких соревнованиях, чтобы каждый показал личный результат. В целом выступление томичей оцениваем на четверку с плюсом по пятибалльной шкале. Медалями в личном первенстве мы довольны, а результат эстафеты мог быть и лучшим», — сказал руководитель федерации гиревого спорта Томской области, заслуженный тренер России Алексей Ажермачев.

Сообщается, что в середине декабря томские гиревики выступят на Кубке России, который также пройдет в Санкт-Петербурге.