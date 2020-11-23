«Юмор поднимает флаг»: в Томске школьная лига КВН впервые пройдет онлайн

Школа КВНщиков в Томске впервые пройдет онлайн Фото: из открытых источников

В Томске 28 и 29 ноября городская программа «Школьная лига КВН» приглашает учеников от 7 до 18 лет в первую онлайн-школу КВН. Занятия будут проходить во дворце творчества детей и молодёжи, - сообщает в понедельник пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что опытные игроки КВН научат школьников быстро генерировать креативные идеи, расскажут о структуре лиг КВН, поделятся своими секретами о том, как со школьных лет попасть в Высшую лигу КВН и проведут мастер-классы актерского мастерства и ораторского искусства. Кроме того, юных игроков научат создавать качественные видеоролики. По итогам Школы КВН школьные команды подготовят видео-конкурс, который они представят на онлайн фестивале 17 декабря 2020 года. Педагогами школы станут ведущие КВНщики Томска, а также звёзды Высшей и Премьер-лиг КВН. "Изюминкой" школы станет встреча с Михаилом Стогниенко (капитан команды КВН «Плохая компания», актёр «Однажды в России» телеканала ТНТ). Регистрация по ссылке Новости в группе.