Смотрите, кто пришел: сформирован новый состав Общественной палаты Томской области

В ближайшее время Общественная палата должна провести свое организационное собрание. Фото: из открытых источников

Завершилось формирование состава Общественной палаты Томской области VII созыва. Список из 42 членов опубликован на официальном сайте регионального парламента. По сравнению с действующим шестым созывом состав ОП обновился на 40%.

Как ранее сообщалось, парламентскую квоту в Общественной палате депутаты избрали рейтинговым голосованием на собрании областной Думы в октябре 2020 года. Позже своих представителей назначил губернатор Томской области. В установленные законом сроки эти две трети провели довыборы в новый состав ОП.

Как сообщает пресс-служба облдумы, в обновленном составе VII созыва продолжат работу 25 представителей общественности. В этот список вошли известные томичи Нина Барабанщикова, Наталья Баранова, Петр Брекотнин, Виталий Грахов, Максим Елезов, Сергей Жабин, Николай Кириллов, Евгений Рубцов и другие.

Срок полномочий состава Общественной палаты Томской области – три года. В ближайшее время этот коллегиальный совещательный орган должен будет провести свое первое, организационное собрание, которое созывает губернатор и открывает старейший член ОП.