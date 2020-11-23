Следователи проведут проверку в связи с падением девочки с балкона пятиэтажки в Томске

Следователи устанавливают обстоятельства падения маленькой томички из окна. Фото: из открытых источников

В Томской области проводится проверка по факту падения малолетней девочки с балкона жилого дома, сообщает следственное управление СК РФ по Томской области.

– По предварительным данным, 21 ноября 2020 года в вечернее время шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе г. Томска. Девочка упала в сугроб, при падении получила телесные повреждения, в связи с чем госпитализирована в медицинское учреждение. Установлено, что пострадавшая проживала по указанному адресу с матерью, которая на момент падения ребенка отсутствовала дома, – говорится в сообщении.

Следователи СО по Ленинскому району Томска устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.