За прошедшую неделю жители Томской области отдали почти 5 млн рублей мошенникам

Жители Томской области стали жертвами телефонных мошенников, а также пострадали при совершении покупок в интернете. Фото: из открытых источников

В регионе за неделю 13 мужчин и 36 женщин в возрасте от 18 лет до 81 года стали жертвами мошенников и лишились более 4 миллионов 800 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Томской области.

– Наиболее распространённым способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам. После чего для сохранности финансов, или же отмены подозрительных операций, мошенники убеждают сообщить им или «роботу» реквизиты банковских карт, защитный код, а также коды подтверждения списания денежных средств из SMS, – говорится в сообщении.

Также добавляется, что мошенники часто убеждают граждан перевести деньги на «безопасный счет», либо предлагают установить на телефон мобильное приложение, через которое в дальнейшем похищают средства. За прошедшую неделю 25 жителей Томской области попались на такие уловки злоумышленников.

Другой схемой обмана остается хищение денежных средств при осуществлении купли-продажи в интернете: граждане указывают реквизиты своих банковских карт и лишаются денег. 16 жителей Томской области за эту неделю стали жертвами такой схемы.

Также популярной формой мошенничества является взлом соцсетей, после которого мошенники под различными предлогами просят в долг денежные средства. В таких случаях важно перепроверять информацию лично у человека.

УМВД России по Томской области напоминает, что при поступлении подозрительных звонков необходимо положить трубку. Никому не предоставлять данные своих карт, не переходить по ссылкам при покупках в интернет-магазинах, не устанавливать мобильные приложения по просьбе незнакомых лиц.