Томские спортсмены стали призерами на чемпионате по тайскому боксу

Воспитанники томской ДЮСШ завоевали медали на соревнованиях по тайскому боксу. Фото: из открытых источников

Завершились Чемпионат и Первенство Красноярского края по тайскому боксу. Воспитанники томской ДЮСШ под руководством тренера Артема Винокурова успешно выступили на турнире, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Уточняется, что Виктория Иоч и Даниил Усов стали победителями, Ульяна Можейко и Иван Зимин – серебряными призерами. Также Дмитрий Шибинский завоевал бронзовую медаль. Отличные результаты вне конкурса показали Анатолий Шатура (1 место) и Никита Иоч (2 место).

Также томич Андрей Растрыгин из СК «Клинч» завоевал бронзовую медаль, а Виталий Шуваев – серебряную (тренер Сергей Гаврилов).

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов страны.