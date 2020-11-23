В Томскую область поступила последняя партия вакцины от гриппа

В Томске работают два дополнительных пункта вакцинации от гриппа. Фото: из открытых источников

В Томскую область доставлено 7 651 доза детской вакцины «Совигрипп» и 54 251 доза четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» для взрослых, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Вакцинация продолжается, и мы призываем томичей обезопасить себя, пока еще есть время. Ситуация с COVID-19 подтверждает – опасность рядом, а наложение этих двух инфекционных заболеваний может привести к самым тяжелым последствиям, – подчеркнула начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Добавляется, что на сегодняшний день прививку от гриппа сделали около 350 тысяч жителей региона.

В Томске продолжают работать два дополнительных пункта вакцинации. В поликлинике №8 (пр. Комсомольский, 62) поставить прививку можно с 10.30 до 20 часов с понедельника по пятницу, в поликлинике №10 – с 8 до 19 часов также в будние дни. Получить вакцину в этих медучреждениях могут все желающие, независимо от прикрепления к другим поликлиникам.

Напоминаем, что по вопросам вакцинации и профилактики гриппа работает круглосуточная горячая линия департамента здравоохранения Томской области: (3822) 516-616, 8-800-350-88-50.