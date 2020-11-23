Построить квадратный метр жилья в Томской области стоит в среднем 27,8 тыс. рублей

В Томске квадратный метр при строительстве жилого дома почти в три раза дешевле, чем в столице. Фото: из открытых источников

В Томской области стоимость строительства квадратного метра общей площади в многоквартирных домах составляет в среднем 27,8 тыс. рублей. Такие данные приводит портал наш.дом.рф по состоянию на 15 ноября 2020 года.

В Сибирском федеральном округе стоимость строящегося жилья дешевле всего обходится в Омской области (25,5 тыс. руб. за «квадрат»), дороже – в Иркутской области (в среднем 35,4 тыс. руб.). Для сравнения, в Московской области строительство квадратного метра «на круг» стоит 45,8 тыс., в Москве – 80,7 тыс. руб. Самая низкая стоимость возводимого жилья в республиках Северного Кавказа – от 15 до 20 тыс. руб. за один кв. метр общей площади.

Показатели рассчитаны по федеральным округам и субъектам РФ на основе данных проектных деклараций, размещенных застройщиками в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

По информации портала, в России к середине ноября насчитывалось 9 224 строящихся дома. Это около двух миллионов квартир общей площадью 98,7 млн кв. метров. Их возведением по всей стране занимаются 3 366 застройщиков, зарегистрированных в ЕИСЖС. В Томской области зарегистрировано 24 компании-застройщика. Согласно федеральному каталогу, на территории региона имеется 36 новостроек, включая проблемные многоквартирные дома.

Добавим, что на портале наш.дом.рф действует цифровой сервис проверки новостроек. Он был создан в начале 2020 года в рамках ЕИСЖС, оператором которой является АО «ДОМ.РФ». Как сообщается на официальном сайте, сервис позволяет гражданам получить информацию по любому дому, строящемуся в регионах.