Прогноз погоды в Томской области на 23 ноября: днем температура не опустится ниже -10°С

23 ноября томичей ожидает облачная погода с прояснениями. Фото: из открытых источников

По данным Томского ЦГМС-филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, местами изморозь.

В Томске без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью опустится до -8…-10°С, днем до -5…-7°С.

По Томской области синоптики прогнозируют северо-западный ветер с переходом в юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем составит -5…-10°С. Ночью -7…-12°С, местами до -17°С.

На дорогах возможна гололедица.