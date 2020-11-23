В Томске 6-летняя девочка выжила, выпав из окна многоэтажного дома

Маленькая томичка осталась жива после падения с 4-го этажа.
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Инцидент произошел 21 ноября вечером. Шестилетняя жительница Томска выпала из окна квартиры на четвертом этаже, после чего попала в реанимацию. Сейчас ее состояние удалось стабилизировать, сообщает пресс-служба облздрава.
Отмечается, что падение осуществилось в сугроб, после чего девочка отряхнулась и отправилась домой.
На место срочно выехала бригада скорой помощи. Томичка была доставлена в БСМП №2. Ночь ребенок провел в реанимации, на утро врачам удалось стабилизировать ее состояние и перевести в отделение.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.