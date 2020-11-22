Житель «закрытого города» Томской области завоевал Кубок России по городошному спорту

В городки в Томской области успешно играют в городах и районах региона, кроме Томска Фото: из открытых источников

В городе Евпатория Республики Крым проходит Кубок России по городошному спорту, в котором соревнуются 100 сильнейших спортсменов из 17-и регионов страны.

В составе сборной команды Томской области на данных соревнованиях выступают северчане Владимир Синьков, Сергей Блохин, Дмитрий Чекин, Роман Чупурыгин, а также Алексей Горбатых (Томский район) и Владимир Трифонов (город Колпашево).

На данный момент закончились личные соревнования, золотую медаль в которых завоевал прошлогодний обладатель Кубка России, действующий чемпион России 2020 года Владимир Синьков, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

Таким образом, Владимир стоит под номером один в составе сборной команды России для участия в чемпионате мира 2021 года. Спортсмен тренируется под руководством Виталия и Алексея Горбатых.

В рамках личных соревнований Кубка России прошли Всероссийские соревнования (Первенство-2020) среди юношей 15-18 лет, первое место в которых занял Роман Чупурыгин. Романа тренирует Сергей Блохин.