254 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Количество выздоровевших за сутки в Томской области от коронавируса значительно превысило число новых заболевших Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 254 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 11 491, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 44-х человек, у 149-ти есть признаки ОРВИ, у 10-ти – пневмония, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 29,4 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 519,6.