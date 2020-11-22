Коронавирус унес жизни еще 5 жителей Томской области

Еще 5 человек умерли за сутки от ковида в регионе Фото: из открытых источников

Сегодня, 22 ноября, стало известно о смерти еще 5 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 151 человека.

– По результатам паталогоанатомических исследований установлена смерть от коронавирусной инфекции пяти человек, входивших в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. Все страдали болезнями сердечно-сосудистой системы, у двоих был сахарный диабет и хронические болезни почек, у одного ожирение. На фоне коронавируса у пациентов развилась дыхательная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, инфекционно-токсический шок, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 16 862 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 11 491.