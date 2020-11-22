Коронавирус в Томске: + 203 новых случаев заражения

Новые случаи заражения коронавирусом в Томской области находятся на "плато" Фото: из открытых источников

Сегодня, 22 ноября, в Томской области выявлено 203 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 16 862 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 24 581 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 401 пациент скончался, 18 008 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 089 329 человек, 36 179 скончались, 1 595 443 выздоровели.