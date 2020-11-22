«ТомскСАХ»: в выходные дни городские коммунальщики бросили все силы на битву со снегом

Обильные снегопады подбросили работу томским коммунальщикам Фото: из открытых источников

В дневные и ночные смены 21 и 22 ноября после обильных снегопадов бригады муниципального предприятия «ТомскСАХ» вышли на уборку снега, сообщает сайт мэрии областного центра. Они посыпают дороги противогололедной смесью, разметают проезжую часть, обеспечивая безопасность томичей.

С 22 часов в субботу на маршруты вышли около 70 спецмашин: грейдеры, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели, плужно-щеточные машины, шнекороторная техника. Спецтехника вывозит снег с транспортных колец, мостов, крупных магистралей, не создавая заторов на дорогах.

В воскресенье работы по уборке снега ведутся на 250 участках улиц. Механизированные звенья чистят дорогу по ул. Балтийская на участке от ул. Осенней до пр. Фрунзе, на ул. Елизаровых от пр. Фрунзе до ул. Кулагина и от пр. Кирова до ул. Шевченко, на пр. Мира от ул. Смирнова до ул. Интернационалистов правая. Малая механизация проводит уборку снега с зон движения пешеходов – тротуаров, переходов, остановок, общественных пространств.

Сбор снега ведется по пр Ленина, в районе пл. Новособорной, на ул. Советской – от пр. Фрунзе до ул. Карташова, в районе Воскресенской горы. Томичей просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

Напомним, МБУ «ТомскСАХ» обслуживает порядка 253 км улиц 1 и 2 категории, районные подрядчики – более 650 км улично-дорожной сети.