Хозяева восьми сотен усадеб в селе Дзержинском Томска теперь могут подключиться к газоснабжению

Газификация микрорайонов и окраин города Томска продолжается Фото: из открытых источников

Жители 807 частных домов в селе Дзержинском получили техническую возможность подключения к природному газу, сообщает сайт мэрии Томска.

Помимо существующих 659 домов в проекте была учтена необходимость подключения еще 148 перспективных потребителей в пер. Ромашковом, Лиловом, Полынном и Клеверном. Бригады эксплуатирующей организации приступили к пусконаладочным работам на вновь построенном и введенном в эксплуатацию объекте. Об этом сообщил руководитель городского департамента капитального строительства Александр Суходолов в рамках селекторного совещания.

Возможность завести газ в дома получили жители улиц Фабричной, Совхозной, Спортивной, Сибирской, Северной, Светлой, Новой, Мира, Логовой, Лесной, Зеленой, Заводской, Дружбы, Дзержинского, Гагарина, пер. Мира, Лесного, Фабричного и Дзержинского.

В рамках реализации проекта газификации, стоимость которого составила более 76 млн рублей, подрядчик администрации – ООО «Газводстрой», проложил более 25 км газораспределительных сетей, 9 км газопроводов-вводов низкого давления, установил 6 газорегуляторных шкафных пунктов.

В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте завершены, выполнены прочистка полости и опрессовка трубопроводов построенных сетей. Департаментом капитального строительства предусмотрены средства на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание объекта, и на его обязательное страхование.

Газификация села Дзержинского стала одним из самых масштабных проектов в развитии инженерной инфраструктуры Томска за последние несколько лет по объему выполненных работ и числу газифицируемых домовладений.

В этом году газ уже получили жители в Сосновом бору, годом ранее – микрорайонов Наука и Энтузиастов. Кроме того, в администрации Томска прорабатывается перспектива газификации мкр. Степановка в 2021 году, для этого специалисты ДКС ведут подготовку техзадания.

Для того, чтобы подключить свои дома к природному газу, жителям необходимо обратиться в Клиентский центр ООО «Газпром газораспределение Томск» и заключить договоры на техприсоединение к сетям газораспределения, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и договор поставки газа.