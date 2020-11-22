Спектакль от аферистов: в Томске пенсионерку обманул по телефону на десятки тысяч рублей «экстрасенс»

"Порча" - наиболее удобная причина для экстрасенсов и колдунов "раскрутить" человека на деньги Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о хищении денежных средств от 71-летней жительницы Томска, сообщает сайт ведомства.

По предварительной информации, у потерпевшей были проблемы со здоровьем. Ранее она на одном из телевизионных каналов смотрела программу про экстрасенса. В настоящее время данная передача уже не выходит в эфир, однако номер телефона экстрасенса у нее сохранился.

С целью лечения решения проблем со здоровьем потерпевшая позвонила по этому номеру. В ходе разговора женщину убедили перевести около 20 000 рублей для покупки атрибутики и проведения сеанса снятия порчи. Через некоторое время пенсионерке сообщили, что необходимо еще 29 000 рублей для покупки двух специальных свечей, деньги женщина взяла в кредит и, следуя указаниям экстрасенса, осуществила перевод указанных средств.

С женщиной провели сеанс снятия порчи в телефонном режиме. Выяснилось, чтобы окончательно восстановить ей здоровье нужно дополнительно купить специальную атрибутику, на это из специального фонда выделено 24 000 рублей, женщине необходимо доплатить еще 26 000 рублей. Потерпевшая стала сомневаться, нужен ли ей этот обряд, и перестала идти на контакт с «экстрасенсом».

Через некоторое время гражданке позвонили на телефон неизвестные, которые представились сотрудниками полиции и сообщили, что они вычислили аферистов-экстрасенсов и теперь помогают возвращать деньги потерпевшим.

Затем ей позвонили другие мужчины и, представившись работниками «Департамента казначейства», пояснили, что положенные ей в качестве компенсации деньги около 400 000 рублей находятся на заграничных счетах, и для их перевода необходимо перевести комиссию в сумме 51 000 рублей. Потерпевшая засомневалась и обратилась в полицию.

УМВД России по Томской области напоминает, что очень распространенным способом совершения хищений денежных средств с карт граждан является побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.