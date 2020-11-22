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Недвижимость

Купи-продай: Кадастровая палата проконсультирует томичей по вопросам сделок с недвижимостью

Эксперты помогут разобраться в нововведениях, касающихся прав собственности
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Специалисты по кадастру подскажут томичам, как обезопасить себя при проведении сделок.

Специалисты по кадастру подскажут томичам, как обезопасить себя при проведении сделок.

Фото: из открытых источников

С 23 по 27 ноября во всех регионах страны Федеральная кадастровая палата проведет горячие линии в рамках Всероссийской недели консультаций по вопросам сделок купли-продажи недвижимости.

Филиал Кадастровой палаты по Томской области также организует горячую линию, которая пройдет на следующей неделе, с понедельника по пятницу, с 9 до 17 часов. На вопросы томичей, связанные с предоставлением сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), ответит начальник отдела подготовки сведений Смолина Наталья Анатольевна: 46-78-71 (доб. 2011). По другим вопросам проконсультирует начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Завацкая Мария Александровна: 46-78-71 (доб. 2020).

– Проведение Всероссийской недели консультаций позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся недвижимости, а также в способах обезопасить себя при проведении сделок, – говорится в сообщении ведомства.

Специалисты ответят на вопросы жителей Томска и области об определении собственника земельного участка, кадастровой стоимости объекта недвижимости, о том, какие документы необходимы для регистрации жилья и т. д.