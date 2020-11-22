Прогноз погоды в Томской области на 22 ноября: синоптики ожидают сегодня днем легкий мороз

Пока погода в Томской области не пугает сибиряков морозами Фото: из открытых источников

Как сообщают специалисты Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории области днем ожидается облачная погода с прояснениями.

В отдельных районах небольшие, ночью по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололедно-изморозевые явления.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -1…-6°С. На дорогах местами гололедица.

По г. Томску днем ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура днем -4…-6°С. На дорогах местами гололедица.