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Прогноз погоды в Томской области на 22 ноября: синоптики ожидают сегодня днем легкий мороз

В районах региона может выпасть мокрый снег
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Пока погода в Томской области не пугает сибиряков морозами

Пока погода в Томской области не пугает сибиряков морозами

Фото: из открытых источников

Как сообщают специалисты Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории области днем ожидается облачная погода с прояснениями.

В отдельных районах небольшие, ночью по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололедно-изморозевые явления.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -1…-6°С. На дорогах местами гололедица.

По г. Томску днем ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура днем -4…-6°С. На дорогах местами гололедица.