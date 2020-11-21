ФК «Томь» переиграл «Спартак-2» в гостевом матче

Томские футболисты победили в матче с московской командой «Спартак-2». Фото: из открытых источников

В субботу, 21 ноября, томичи играли с московским «Спартаком-2»; матч проходил в рамках 23-го тура Олимп-Первенства России 2020-2021 в Москве, сообщается на официальном сайте клуба «Томь».

Уточняется, что счет изменился уже на первой минуте – хозяева поля допустили ошибку. На 38-й минуте томичи забили второй гол – его автором стал Ричлорд Эннин. Спартаковец Святослав Кожедуб сократил отставание на 82-й минуте матча. Однако игра закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Следующий матч томичи проведут на выезде 25 ноября с командой «Иртыш» (Омск).